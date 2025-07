Festival do Chocolate de Petrópolis - Foto: Iza Amorim

Festival do Chocolate de PetrópolisFoto: Iza Amorim

Publicado 24/07/2025 21:35

Petrópolis - O Palácio de Cristal se transforma, a partir desta sexta-feira (25), em um cenário encantado para receber a segunda edição do Festival Mundo Mágico do Chocolate de Petrópolis. Com entrada gratuita, o evento acontece das 10h à meia-noite, de 25 a 27 de julho e de 1º a 3 de agosto, reunindo atrações culturais, atividades para toda a família, gastronomia e, claro, muito chocolate.

Neste ano, a programação está ainda mais ampla e diversa. O público poderá acompanhar shows gratuitos, participar de oficinas gastronômicas, visitar a fábrica de chocolate infantil, assistir ao espetáculo “Dom Cacau ao Encontro da Magia” e conhecer as criações de mais de 30 expositores de chocolate artesanal e gastronomia local. Também haverá espaço para artesanato, apresentações de dança e atividades inclusivas.

A expectativa é repetir o sucesso da primeira edição, ampliando o impacto turístico e cultural do festival. “Mais uma vez, o Festival do Chocolate se apresenta como uma opção acessível e de qualidade para moradores e visitantes, com foco em gastronomia, cultura e lazer para toda a família”, destaca Antonio Nassif Jr., um dos idealizadores do evento.

Um dos destaques é o musical com o personagem Dom Cacau, que simboliza a magia e a tradição do chocolate em Petrópolis. O espetáculo será apresentado aos sábados (26/07 e 02/08, às 16h e 19h30) e domingos (27/07 e 03/08, às 15h e 18h30). Quinze minutos antes de cada sessão, será promovido um workshop sensorial de acessibilidade, que permite que pessoas com deficiência tenham contato com os personagens e cenários por meio do toque.

Na programação musical, nomes como Walter Delanno, Amanda & Matheus, Pedro Ribeiro, Zu Borges, Rafa Rodrigues, Manu Terra, Esfinge, Maristela e outros artistas locais e regionais sobem ao palco, garantindo uma experiência completa ao público. A abertura oficial, nesta sexta-feira (25), contará com o concerto “Sirenes e Canções – In Concert” da Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, em homenagem aos 169 anos da corporação.

Entre os expositores, marcam presença marcas conhecidas da cidade, como Duetto's, Katz, Patrone, Marie & Anne, Chalé do Chocolate, Amora Cakery, Caracol, Willemsen, Moulin Brown além de food trucks, docerias e carrinhos de doces que completam o circuito gastronômico do evento.

O festival integra o calendário de inverno da cidade. Em 2024, a primeira edição recebeu mais de 130 mil pessoas e registrou a venda de cinco toneladas de chocolate, consolidando-se como uma das atrações mais relevantes da alta temporada em Petrópolis.

A programação completa e as novidades podem ser acompanhadas pelo perfil oficial no Instagram: @chocolatepetropolis.