Petrópolis - A Prefeitura promove neste sábado (30) mais uma etapa de vacinação antirrábica, desta vez nas regiões da Mosela, Bingen e Fazenda Inglesa. Serão 20 pontos de vacinação para imunizar cães e gatos a partir de quatro meses de idade. Esta é a terceira etapa da campanha que vem percorrendo o município e só este ano já garantiu a vacinação de mais de 12 mil animais.
"Vacinar cães e gatos contra a raiva é um gesto de amor e responsabilidade. Essa ação não protege apenas os animais, mas também evita riscos à saúde das pessoas. Contamos com a participação de todos os tutores para garantir uma cidade mais segura e saudável", destacou o prefeito Hingo Hammes.
Apesar da campanha acontecer por regiões, animais de outras partes do município também podem ser vacinados, desde que os tutores se desloquem até os pontos de vacinação. Os tutores devem conduzir os cães utilizando coleira e guia, enquanto os gatos precisam ser transportados em caixas de transporte apropriadas. De acordo com a legislação estadual, a circulação de animais considerados ferozes só é permitida quando conduzidos por pessoas maiores de 18 anos, utilizando guia e focinheira adequadas ao porte e à raça do animal.
"A raiva é uma doença letal, mas é possível prevenir por meio da vacinação. Por isso, nossa mobilização anual é fundamental e cada dose aplicada em um cão ou gato representa mais segurança para as famílias e tranquilidade para a comunidade", reforçou o secretário de Saúde, Luís Cruzick.
A raiva é uma doença infecciosa viral aguda grave que acomete mamíferos, inclusive o homem, e caracteriza-se como uma encefalite progressiva aguda que pode levar a morte. A vacinação anual de cães e gatos é eficaz na prevenção da raiva nesses animais, o que consequentemente previne também a raiva humana.
Veja onde vão funcionar os pontos de vacinação:
PSF Fazenda Inglesa - 9h às 15h30 Estrada fazenda inglesa - s/nº (atrás da igreja católica) – Fazenda Inglesa
CEI Casa da Solidariedade Nossa Senhora Aparecida – 9h às 12h Rua Doutor Moacir Monteiro Neto, s/nº - Bingen
PSF Moinho Preto - 13h às 17h Estrada Fazenda Inglesa, 2125 – Moinho Preto
Associação de Moradores Alto da Derrubada – 9h às 12h Estrada da Fazenda Inglesa, próximo ao nº 2.355 – Fazenda Inglesa
Associação de Moradores Comunidade São Francisco – 13h às 17h Estrada da Fazenda Inglesa, s/nº – Fazenda Inglesa
Associação de Moradores do Contorno – 9h às 13h Rua Jorge Jose Joaquim da Silva s/nº - Contorno
Associação de Moradores do Rocio – 9h às 12h Estrada da Vargem Grande s/nº - Fazenda Inglesa
Associação de Moradores Manoel Torres – 9h às 17h Rua Manoel Torres, n° 379 - Bingen
Clube do Bingen – 9h às 17h Rua Dr. Paulo Herve, n° 946 – Bingen
PSF São Joao Batista – 9h às 17h Rua Luiz Winter, nº 560 - Bingen
PSF Menino Jesus de Praga – 9h às 17h Rua João Xavier, nº 269 - Bingen
PSF Bairro Castrioto – 9h às 17h Rua Santa Rita de Cassia, nº 114 – Bingen
Associação de Moradores da Vila São José – 15h às 17h Vila São José, nº 44 - Bingen
Pátio da Secretaria de Obras – 9h às 17h Rua Duque de Caxias, nº 16 – Vila Militar
Escola Municipal Salvador Kling – 9h às 17h Rua Mosela, nº 995 – Mosela
Escola Municipal Bataillard – 9h às 17h Rua Bataillard, s/nº - Mosela
Associação de Moradores Pedras Brancas -13h às 17h Rua Pedras Brancas, nº 1.190 - Mosela
Pracinha do Alberto de Oliveira - 9h às 12h Rua Alberto de Oliveira, próximo ao nº 471 - Mosela
Ponto final do Batista da Costa – 13h às 14h30 Rua Frederico Keuper, s/nº – Mosela
Quadra da Associação de Moradores do Quarteirão Brasileiro – 9h às 12h Rua Professor Joao de Deus, s/nº - Quarteirão Brasileiro
