Vacinação antirrábica ocorre no próximo sábadoFoto: Divulgação/PMP

Publicado 28/08/2025 19:18

Petrópolis - A Prefeitura promove neste sábado (30) mais uma etapa de vacinação antirrábica, desta vez nas regiões da Mosela, Bingen e Fazenda Inglesa. Serão 20 pontos de vacinação para imunizar cães e gatos a partir de quatro meses de idade. Esta é a terceira etapa da campanha que vem percorrendo o município e só este ano já garantiu a vacinação de mais de 12 mil animais.

"Vacinar cães e gatos contra a raiva é um gesto de amor e responsabilidade. Essa ação não protege apenas os animais, mas também evita riscos à saúde das pessoas. Contamos com a participação de todos os tutores para garantir uma cidade mais segura e saudável", destacou o prefeito Hingo Hammes.

Apesar da campanha acontecer por regiões, animais de outras partes do município também podem ser vacinados, desde que os tutores se desloquem até os pontos de vacinação. Os tutores devem conduzir os cães utilizando coleira e guia, enquanto os gatos precisam ser transportados em caixas de transporte apropriadas. De acordo com a legislação estadual, a circulação de animais considerados ferozes só é permitida quando conduzidos por pessoas maiores de 18 anos, utilizando guia e focinheira adequadas ao porte e à raça do animal.

"A raiva é uma doença letal, mas é possível prevenir por meio da vacinação. Por isso, nossa mobilização anual é fundamental e cada dose aplicada em um cão ou gato representa mais segurança para as famílias e tranquilidade para a comunidade", reforçou o secretário de Saúde, Luís Cruzick.

A raiva é uma doença infecciosa viral aguda grave que acomete mamíferos, inclusive o homem, e caracteriza-se como uma encefalite progressiva aguda que pode levar a morte. A vacinação anual de cães e gatos é eficaz na prevenção da raiva nesses animais, o que consequentemente previne também a raiva humana.

Veja onde vão funcionar os pontos de vacinação:

PSF Fazenda Inglesa - 9h às 15h30

Estrada fazenda inglesa - s/nº (atrás da igreja católica) – Fazenda Inglesa

CEI Casa da Solidariedade Nossa Senhora Aparecida – 9h às 12h

Rua Doutor Moacir Monteiro Neto, s/nº - Bingen

PSF Moinho Preto - 13h às 17h

Estrada Fazenda Inglesa, 2125 – Moinho Preto

Associação de Moradores Alto da Derrubada – 9h às 12h

Estrada da Fazenda Inglesa, próximo ao nº 2.355 – Fazenda Inglesa

Associação de Moradores Comunidade São Francisco – 13h às 17h

Estrada da Fazenda Inglesa, s/nº – Fazenda Inglesa

Associação de Moradores do Contorno – 9h às 13h

Rua Jorge Jose Joaquim da Silva s/nº - Contorno

Associação de Moradores do Rocio – 9h às 12h

Estrada da Vargem Grande s/nº - Fazenda Inglesa

Associação de Moradores Manoel Torres – 9h às 17h

Rua Manoel Torres, n° 379 - Bingen

Clube do Bingen – 9h às 17h

Rua Dr. Paulo Herve, n° 946 – Bingen

PSF São Joao Batista – 9h às 17h

Rua Luiz Winter, nº 560 - Bingen

PSF Menino Jesus de Praga – 9h às 17h

Rua João Xavier, nº 269 - Bingen

PSF Bairro Castrioto – 9h às 17h

Rua Santa Rita de Cassia, nº 114 – Bingen

Associação de Moradores da Vila São José – 15h às 17h

Vila São José, nº 44 - Bingen

Pátio da Secretaria de Obras – 9h às 17h

Rua Duque de Caxias, nº 16 – Vila Militar

Escola Municipal Salvador Kling – 9h às 17h

Rua Mosela, nº 995 – Mosela

Escola Municipal Bataillard – 9h às 17h

Rua Bataillard, s/nº - Mosela

Associação de Moradores Pedras Brancas -13h às 17h

Rua Pedras Brancas, nº 1.190 - Mosela

Pracinha do Alberto de Oliveira - 9h às 12h

Rua Alberto de Oliveira, próximo ao nº 471 - Mosela

Ponto final do Batista da Costa – 13h às 14h30

Rua Frederico Keuper, s/nº – Mosela

Quadra da Associação de Moradores do Quarteirão Brasileiro – 9h às 12h

Rua Professor Joao de Deus, s/nº - Quarteirão Brasileiro