Homem foi preso pela Polícia CivilFoto: Divulgação/105ª DP

Publicado 29/08/2025 13:51

Petrópolis - Na noite desta quinta-feira (28), a Polícia Civil em flagrante um homem acusado de ameaçar de morte sua ex-esposa e o atual companheiro dela. O caso ocorreu por volta das 22h, no BNH do Sargento Boening, onde o suspeito teria cercado a vítima na porta de casa, proferindo diversas injúrias e utilizando um pedaço de madeira para intimidá-la.

De acordo com a polícia, a ex-esposa relatou que já havia sofrido violência doméstica praticada pelo mesmo autor em 2023. Na ocasião de ontem, além das ameaças contra ela, o suspeito também teria direcionado ofensas e intimidações ao atual relacionamento da vítima. Durante a ação, ele ainda gritou: “Vocês vão voltar e vou matar os dois”.

As vítimas conseguiram escapar e se dirigiram até a delegacia, onde denunciaram o caso. Diante da gravidade dos relatos, os agentes foram até a Estrada do Paraíso, onde encontrou o autor aguardando o retorno das vítimas.

Ele foi detido em flagrante e permanece preso à disposição da Justiça.