Homem foi preso pela Polícia CivilFoto: Divulgação/105ª DP
Homem é preso por ameaçar ex-esposa e atual companheiro dela no Sargento Boening
Autor já havia sido denunciado por violência doméstica em 2023 contra a mesma vítima
