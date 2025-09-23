Ex-Botafogo, Luiz Henrique é destaque do Zenit - Foto: Divulgação

Ex-Botafogo, Luiz Henrique é destaque do ZenitFoto: Divulgação

Publicado 23/09/2025 17:09 | Atualizado 23/09/2025 17:09

Petrópolis - O atacante petropolitano Luiz Henrique é um dos destaques de um lance que concorre ao prêmio de 'Jogada do Ano' na Bola de Ouro da revista francesa France Football. As jogadas que concorrem foram anunciadas nesta segunda-feira (22) e o resultado sairá na próxima sexta. A votação é feita pelo site oficial do prêmio mediante o pagamento de € 1.

A jogada em questão foi pela Seleção Brasileira em um cruzamento que terminou no voleio de Andreas Pereira na goleada por 4 a 0 sobre o Peru pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A partida foi disputada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, em outubro de 2024.

A lista de concorrentes reúne nomes de peso do futebol mundial. Estão entre os indicados o jovem Doué do PSG por lance na final da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão, Mbappé do Real Madrid em gol marcado diante do Manchester City, também pela Champions, Jordi Alba, que brilhou pelo Inter Miami contra o New York Red Bulls na MLS e Lamine Yamal, autor de um dos tentos da Espanha na goleada sobre a França na semifinal da Liga das Nações.

Destaque na Rússia

No domingo (21), o Zenit visitou o Krasnodar pela 9ª rodada do Campeonato Russo e conquistou a vitória por 2 a 0, ficando na 4ª colocação do campeonato, com 16 pontos, três a menos que o líder. Luiz Henrique deu uma assistência e foi eleito o craque da partida.