Homem já estava preso preventivamenteFoto: Reprodução

Publicado 14/10/2025 13:59

Petrópolis - Um idoso de 71 anos foi condenado a 14 anos de prisão por tentar matar a ex-companheira em 2022, no Centro de Petrópolis. O crime foi registrado por câmeras de segurança da loja onde a vítima trabalhava.

Segundo o MPRJ, o idoso despejou gasolina sobre a mulher com a intenção de atear fogo, mas foi impedido por pedestres que intervieram após perceberem a ação. As imagens mostram o momento em que ele segura a vítima pelos cabelos e joga o combustível em sua cabeça.

O júri reconheceu a tentativa de feminicídio qualificado por meio cruel e motivação de gênero, além dos crimes de descumprimento de medida protetiva e coação no curso do processo. O réu já estava preso preventivamente desde o crime.