Orquestra Teatro Imperial realiza concerto especial em homenagem ao Dia dos Professores
Evento acontece no dia 15 de outubro, às 19h30, com repertório que vai do clássico ao rock nacional
Idoso é condenado a 14 anos de prisão por tentar matar ex-companheira em Petrópolis
Crime ocorreu em 2022
Leilão de veículos apreendidos no pátio da CPTrans será realizado nesta quarta-feira
Visitação de veículos está aberta até as 16h desta terça
Prefeitura leva unidade móvel de mamografia e ultrassom à UPA Centro
Mutirão faz parte do Outubro Rosa e visa agilizar o atendimento das mulheres na prevenção do câncer de mama
Petrópolis avança na prevenção de desastres com a instalação do radar meteorológico Banda X
Equipamento de alta tecnologia vai aprimorar o monitoramento de chuvas e a emissão de alertas para a população
Cobea resgata dois animais agressivos que ameaçavam moradores
Animais foram levados para atendimento veterinário
