Orquestra Teatro Imperial - Foto: Ezio Philot

Publicado 14/10/2025 14:01

Petrópolis - Em celebração ao Dia dos Professores, a Orquestra Teatro Imperial realiza um concerto especial que promete emocionar o público. A apresentação, marcada para o dia 15 de outubro, às 19h30, reunirá um repertório diversificado, passeando dos grandes clássicos da música erudita aos sucessos do rock brasileiro, em uma noite de homenagem, arte e inspiração.

Para tornar o evento ainda mais especial, a Orquestra da Escola Padre Quinha, localizada no Vale do Cuiabá, fará uma participação especial. A Escola de Educação Integral Padre Quinha é uma instituição pública de aplicação do Instituto Superior de Ensino Pró-Saber, e sua orquestra é composta por alunos que integram um projeto que une arte e educação, revelando o poder transformador da música na vida de jovens estudantes.

“Celebrar o Dia dos Professores com música é uma forma de reconhecer a dedicação de quem transforma vidas todos os dias. E ver esses alunos no palco é a prova viva de que a arte e a educação caminham juntas na construção de um futuro melhor”, destaca o Maestro Felipe Galdino, da Orquestra Teatro Imperial.