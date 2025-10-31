Dados são do Ministério da Saúde - Foto: Divulgação

Publicado 31/10/2025 18:09

Petrópolis - A cidade de Petrópolis ficou em primeiro lugar no Estado do Rio de Janeiro na prevenção ao HIV. O dado foi divulgado pelo Ministério da Saúde (MS) nesta sexta-feira (31) e é resultado da proposta de descentralização da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e qualificação da testagem rápida - experiência bem-sucedida com impacto regional. Petrópolis ficou entre as 20 melhores experiências do Brasil na Chamada Pública Nacional de Prevenção Combinada ao HIV em 2025. A experiência do município está também entre as seis melhores da Região Sudeste.

“É muito bom ver a cidade sendo destaque na prevenção de IST’s. Isso mostra o comprometimento das equipes de saúde para oferecer informação e cuidado para a nossa população”, comentou o prefeito Hingo Hammes.

O município também se consolidou como referência estadual na capacitação em PrEP, sendo responsável pelo treinamento de equipes de 10 municípios do Rio de Janeiro. Com uma razão PrEP:HIV de 6,82 — ou seja, 273 pessoas em uso da Profilaxia Pré-Exposição para cada 40 novos casos de HIV —, Petrópolis alcançou o Grupo 4, nível associado à redução da incidência de HIV. Esses indicadores evidenciam o impacto positivo da ampliação da PrEP e das estratégias de prevenção combinada no território.

“Essa é uma conquista que valoriza o trabalho de toda a nossa rede municipal de saúde. Eu quero parabenizar estes profissionais atentos e que fazem um excelente trabalho de prevenção ao HIV”, destacou o secretário de Saúde, Luís Cruzick.

Em Petrópolis, a Profilaxia Pré-Exposição está disponível em cinco unidades de saúde: no Serviço de Assistência Especializada (SAE) Dra. Susie Andries Nogueira, no Ambulatório LGBT, no Centro de Saúde Coletiva Professor Manoel José Ferreira, no Centro de Saúde Itamarati e na UBS Araras. Em 2024 foram distribuídos 357.984 preservativos externos, 6.659 internos e 29.010 unidades de gel lubrificante, além de 431 dispensas de PEP, 853 de PrEP e 591 autotestes para HIV.

Entenda o que é a PrEP

A Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) é uma estratégia de prevenção ao HIV, que consiste no uso diário de medicamentos antirretrovirais antes de uma possível exposição ao vírus. A PrEP reduz o risco de infecção do HIV em mais de 99%, mas não protege contra outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Por isso, o uso do preservativo ainda é importante para garantir a segurança de outras ISTs durante a relação sexual.