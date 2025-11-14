Emanuelly precisa de ajuda para seguir com o tratamentoFoto: Divulgação
Nome: Jéssica Dias Gomes de Matos (mãe da Emanuelly)
Instituição: Caixa Econômica Federal
Família de petropolitana de 2 anos que luta contra leucemia realiza vaquinha para custear tratamento e despesas essenciais
Doações podem ser feitas pela chave PIX (24) 99276-3808
Com apoio de Hugo Leal, Projeto Renovar amplia atendimento a crianças e famílias em vulnerabilidade em Corrêas
Parlamentar apoia continuamente ações sociais no município
Espetáculo 'Jorge, O Santo Guerreiro' terá apresentação no Centro de Cultura
Ingressos estarão disponíveis duas horas antes da atração
Com apoio de Hugo Leal, Terra Santa amplia projetos para crianças, jovens e idosos em Petrópolis
Verba fortalece ações sociais da instituição
Homem que estuprou a própria afilhada de 12 anos é preso em Itaipava
Crime ocorreu em 2019
Quase 600 jovens se alistam em ação do TRE em Petrópolis
#PartiuVotar foi realizado em Araras, na Posse e no Centro
