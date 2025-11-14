Emanuelly precisa de ajuda para seguir com o tratamento - Foto: Divulgação

Emanuelly precisa de ajuda para seguir com o tratamentoFoto: Divulgação

Publicado 14/11/2025 21:05

Petrópolis - A família da pequena Emanuelly Dias, de apenas 2 anos, está realizando uma campanha de arrecadação para ajudar a custear despesas essenciais durante seu tratamento contra a Leucemia Linfocítica Aguda de células B. A menina, natural de Petrópolis, está internada no Instituto Nacional do Câncer (INCA), no Rio de Janeiro, e atualmente está hospedada com a mãe na Casa Ronald, que acolhe crianças em tratamento oncológico.

Apesar do suporte médico, o tratamento exige uma série de gastos extras que se intensificaram desde o início da quimioterapia. Por isso, a família abriu uma vaquinha para arrecadar R$ 7 mil, valor necessário para cobrir despesas básicas que se repetem mensalmente.

Entre os principais custos estão:

Fraldas: devido à aplicação de soro e às sessões de quimioterapia, o uso é triplicado.

Transporte: a família reside em Petrópolis e enfrenta constantes deslocamentos, tanto para acompanhamento da mãe quanto para visitas do pai à criança, além de viagens para resolver trâmites burocráticos.

Alimentação e suplementação: Emanuelly precisa de suplementos como Fortini Complete, Ninho Fases 1, além de alimentos específicos como danone e frutas.

Materiais hospitalares: aquisição de máscaras e itens para curativos (gases, ataduras, esparadrapo).

Equipamentos de saúde: oxímetro, aparelho de glicemia e medidor de pressão.

Medicação essencial: inclui corticoides e anticonvulsionantes usados no tratamento.

A família tem se dedicado integralmente à recuperação de Emanuelly e depende da solidariedade para manter todas essas necessidades básicas enquanto ela luta pela vida.

Quem desejar contribuir pode fazer sua doação através da chave PIX:

Chave PIX: (24) 99276-3808

Nome: Jéssica Dias Gomes de Matos (mãe da Emanuelly)

Instituição: Caixa Econômica Federal

Qualquer valor é bem-vindo e faz diferença para garantir que Emanuelly continue recebendo tudo o que precisa neste momento tão delicado.