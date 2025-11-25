Sueli Carneiro receberá o Prêmio Juca Pato de Intelectual do Ano - Foto: Divulgação

Sueli Carneiro receberá o Prêmio Juca Pato de Intelectual do AnoFoto: Divulgação

Publicado 25/11/2025 20:24

Petrópolis - O Festival Literário Internacional de Petrópolis – Flipetrópolis realiza sua segunda edição entre os dias 27 a 30 de novembro, no Palácio de Cristal, com entrada gratuita. Um momento importante do Festival acontece na sexta-feira (28), às 21h, quando Míriam Leitão e Conceição Evaristo vão entregar o Troféu do Prêmio Juca Pato de Intelectual do Ano à Sueli Carneiro, uma das vozes mais potentes e influentes do pensamento negro e feminista no Brasil.

A cerimônia será marcada por um encontro simbólico entre gerações de intelectuais brasileiras, reunindo Míriam Leitão e Conceição Evaristo — as duas últimas vencedoras do prêmio — que farão a entrega do troféu à Intelectual do Ano de 2025, Sueli Carneiro. A solenidade contará com a presença de Ricardo Ramos Filho, presidente da União Brasileira de Escritores (UBE), e da diretoria da instituição, que fará as honras da casa. A oradora oficial da noite será a jornalista Flávia Oliveira, que fará um discurso em tributo à trajetória e à contribuição intelectual e política de Sueli Carneiro.

Criado em 1962, o Prêmio Juca Pato de Intelectual do Ano reconhece personalidades cuja produção intelectual se alia ao compromisso com as grandes questões humanas, sociais e culturais do país. Já receberam o título nomes como Ariano Suassuna, Carlos Drummond de Andrade, Darcy Ribeiro, Frei Betto, Fernando Henrique Cardoso, Ziraldo, Raduan Nassar e Fernando Morais. Com a escolha de Sueli Carneiro, o prêmio reafirma sua missão de celebrar pensadores e criadores que unem reflexão crítica, compromisso ético e ação transformadora — marcas indissociáveis da obra e da vida da fundadora do Geledés – Instituto da Mulher Negra.