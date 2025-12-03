Homem foi conduzido à 105ª DPFoto: Divulgação/Segurança Presente

Petrópolis - Na tarde desta quarta-feira (03), agentes da Operação Segurança Presente Petrópolis conduziram à 105ª DP um homem acusado de furtar um estabelecimento comercial no Centro de Petrópolis. Imagens de câmeras de segurança flagraram o suspeito retirando um produto da prateleira e indo embora sem efetuar o pagamento.

O suspeito foi abordado na calçada em frente a loja e, com ele, foram encontrados utensílios de cozinha pertencentes ao estabelecimento.
Diante do flagrante, as partes foram conduzidas à delegacia, onde o acusado permaneceu preso pelo crime de furto, Em seu nome já constava uma passagem pelo mesmo crime.