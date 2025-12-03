Homem foi conduzido à 105ª DPFoto: Divulgação/Segurança Presente
O suspeito foi abordado na calçada em frente a loja e, com ele, foram encontrados utensílios de cozinha pertencentes ao estabelecimento.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Homem foi conduzido à 105ª DPFoto: Divulgação/Segurança Presente
Homem é preso pelo Segurança Presente após furtar estabelecimento no Centro
Em sua posse foram encontrados utensílios de cozinha
Duarte da Silveira irá receber construção de quadras, parquinho e pista de caminhada
Recursos serão obtidos através do PAC Seleções
Homem é preso com grande quantidade de cocaína no Bairro Esperança
Entorpecentes estavam armazenados na casa do indivíduo
Homem é preso em flagrante por descumprir medida protetiva e ameaçar parentes idosos no Valparaíso
Prisão foi realizada pela 105ª DP
Rede de captação de águas pluviais é implantada no Bingen
Objetivo é garantir uma melhor passagem da água em dia de chuva
Balão de 30 metros é apreendido em unidade de conservação em Petrópolis
Balão foi retirado antes do início de um incêndio na vegetação
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.