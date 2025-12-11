Piraí tem 100% dos projetos aprovados no FIIS e garante mais de R$ 72 milhões para Educação e Saúde - Foto: Divulgação

Piraí tem 100% dos projetos aprovados no FIIS e garante mais de R$ 72 milhões para Educação e SaúdeFoto: Divulgação

Volta Redonda - A cidade de Piraí alcançou, nesta quarta-feira, uma das maiores conquistas de sua história recente ao ter 100% dos projetos inscritos no FIIS — Fundo de Investimento em Infraestrutura Social, dentro do Novo PAC Seleções 2025, aprovados pelo Governo Federal. O anúncio foi feito durante cerimônia em Brasília, com presença do prefeito Luiz Fernando Pezão, ministros e equipes técnicas.



A aprovação habilita o município a acessar financiamentos de grande porte para obras estruturantes nas áreas de Educação e Saúde — um marco que confirma o trabalho técnico realizado ao longo de todo o último ano.



O prefeito Pezão destacou a importância do resultado:

“Essa conquista é fruto de um ano inteiro de dedicação. Fizemos viagens a Brasília, revisamos cada projeto, aprimoramos detalhes técnicos. Piraí fez o dever de casa com seriedade, e o resultado está aí: aprovação total.”

O que é o FIIS e por que ele é tão importante



O FIIS funciona como a principal etapa técnica do Novo PAC. É ele que avalia, valida e habilita os projetos apresentados pelos municípios. Embora não represente repasse imediato de recursos, nenhuma obra pode avançar sem essa aprovação prévia.



Somente após passar pelo crivo do FIIS, o município está autorizado a buscar financiamento em bancos públicos como Caixa Econômica Federal e BNDES, com condições especiais.



Durante a cerimônia, o presidente da República destacou que a seleção foi totalmente técnica:

“Não importava partido, não importava amizade; o que valia era a qualidade do projeto apresentado.”



Piraí teve 100% dos projetos aprovados, um feito raro entre os municípios brasileiros.

Investimentos garantidos: mais de R$ 72 milhões para transformar Piraí

Educação — R$ 51.392.343,00



O pacote aprovado representa um dos maiores investimentos educacionais da história da cidade. Inclui:



Construção de novas creches (Arrozal, Varjão e Centro)



Construção de 13 salas no Varjão



Construção de 13 salas na Escola Rosa Machado



Ampliação da Escola Lúcio de Mendonça (10 novas salas)



Aquisição de equipamentos e mobiliário



Investimentos em tecnologia e modernização da rede



A expectativa é que o conjunto das obras amplie vagas, melhore a infraestrutura e modernize a educação municipal.

Saúde — R$ 21.062.140,00



1. Modernização do Hospital Flávio Leal — R$ 7.616.426,00



Inclui:



Modernização do Centro Cirúrgico



Modernização do Centro de Imagem



Renovação de equipamentos da maternidade, ambulatório, clínica médica e laboratório



2. Reformas e equipamentos da Rede Municipal — R$ 13.445.714,00



As melhorias contemplam:



CAPS Reviver



CAPS Arrozal



Centro de Fisioterapia de Arrozal



USF Casa Amarela



UBS Sanatório da Serra



UBS Fazendinha



Pronto-Socorro de Arrozal



Centro de Saúde de Piraí



Unidade de Saúde da Jaqueira



Unidade de Saúde da Serra do Matoso



Farmácia Municipal



Salas de Imunização



Rede de Frios



Parque Tecnológico da SMS

“Passamos o ano inteiro trabalhando nesses projetos, viajando a Brasília, conversando com ministros e com equipes técnicas. Fizemos tudo com planejamento e responsabilidade. Ver Piraí aprovar 100% dos projetos é a prova de que quando se trabalha com seriedade, os resultados aparecem.”, comemora o prefeito Pezão.

