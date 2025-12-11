Piraí tem 100% dos projetos aprovados no FIIS e garante mais de R$ 72 milhões para Educação e SaúdeFoto: Divulgação
A aprovação habilita o município a acessar financiamentos de grande porte para obras estruturantes nas áreas de Educação e Saúde — um marco que confirma o trabalho técnico realizado ao longo de todo o último ano.
O prefeito Pezão destacou a importância do resultado:
“Essa conquista é fruto de um ano inteiro de dedicação. Fizemos viagens a Brasília, revisamos cada projeto, aprimoramos detalhes técnicos. Piraí fez o dever de casa com seriedade, e o resultado está aí: aprovação total.”
O FIIS funciona como a principal etapa técnica do Novo PAC. É ele que avalia, valida e habilita os projetos apresentados pelos municípios. Embora não represente repasse imediato de recursos, nenhuma obra pode avançar sem essa aprovação prévia.
Somente após passar pelo crivo do FIIS, o município está autorizado a buscar financiamento em bancos públicos como Caixa Econômica Federal e BNDES, com condições especiais.
Durante a cerimônia, o presidente da República destacou que a seleção foi totalmente técnica:
“Não importava partido, não importava amizade; o que valia era a qualidade do projeto apresentado.”
Piraí teve 100% dos projetos aprovados, um feito raro entre os municípios brasileiros.
Educação — R$ 51.392.343,00
O pacote aprovado representa um dos maiores investimentos educacionais da história da cidade. Inclui:
Construção de novas creches (Arrozal, Varjão e Centro)
Construção de 13 salas no Varjão
Construção de 13 salas na Escola Rosa Machado
Ampliação da Escola Lúcio de Mendonça (10 novas salas)
Aquisição de equipamentos e mobiliário
Investimentos em tecnologia e modernização da rede
A expectativa é que o conjunto das obras amplie vagas, melhore a infraestrutura e modernize a educação municipal.
1. Modernização do Hospital Flávio Leal — R$ 7.616.426,00
Inclui:
Modernização do Centro Cirúrgico
Modernização do Centro de Imagem
Renovação de equipamentos da maternidade, ambulatório, clínica médica e laboratório
2. Reformas e equipamentos da Rede Municipal — R$ 13.445.714,00
As melhorias contemplam:
CAPS Reviver
CAPS Arrozal
Centro de Fisioterapia de Arrozal
USF Casa Amarela
UBS Sanatório da Serra
UBS Fazendinha
Pronto-Socorro de Arrozal
Centro de Saúde de Piraí
Unidade de Saúde da Jaqueira
Unidade de Saúde da Serra do Matoso
Farmácia Municipal
Salas de Imunização
Rede de Frios
Parque Tecnológico da SMS
