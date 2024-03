3ª CIA - Comunicação 29

Publicado 02/03/2024 21:49 | Atualizado 02/03/2024 21:50

Porciúncula- A sexta-feira (1) teve muita ação na cidade. Em mais uma operação de combate ao tráfico de drogas e ao porte ilegal de armas de fogo, a 3ª Companhia de Polícia Militar do 29º BPM cumpriu mandados de busca e apreensão em Porciúncula, apoiada pelo Poder Judiciário, Serviço Reservado e Ações de Inteligência, e já no Episódio I, encontraram com o nominado pelo mandado, uma balança de precisão, um dichavador ( moedor de ervas secas), uma munição 22, dois cartuchos usados de 38, 17 pinos vazios ( usados para acondicionar cocaína) e um celular Xiaomi.

Episódio II: Na mesma cidade, os policiais embalados com mais um mandado de busca e apreensão, foram à uma casa na Rua Deputado Carlos Pinto Filho, 327, Centro e voltaram de lá com uma balança de precisão, dois potes de fermento Pó Royal, uma substância amarela aparentando ser cocaína e material para embalagem de drogas.

Episódio III: Também no Centro, na mesma Rua Deputado Carlos Pinto Filho, os policiais devidamente autorizados apreendera, uma bucha de maconha, 120 pinos ainda vazios, um pote cheio de pó branco, uma balança de precisão, dois celulares e sacolas plásticas vazias. O dono do material não estava presente, mas foi avistado perto da residência, recebeu ordem de prisão, não acatou e entrou em luta corporal, resistindo por alguns segundos, sendo dominado gentilmente e levado para a 139ª DP local.

Episódio IV: O rodo continuou passando rente em Porciúncula, na última ação os PMs buscaram e apreenderam três sacolas com pó amarelado parecendo ser cocaína, metade de um tablete de erva seca picada semelhante à maconha, três cargas com 15 papelotes, uma sacola de erva seca dichavada, quatro celulares, sacolés vazios, 371 reais em espécie, mais duas balanças de precisão, uma grande e outra pequena.

Toda a operação de sucesso, com o necessário amparo judicial, foi registrada na 139 DP, Porciúncula, com as prisões legalmente efetuadas e guarda de material apreendido.