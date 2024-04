O colorido que escurece a vida de tantos - P5 29º

Publicado 01/04/2024 18:23

Porciúncula- Neste Dia da Mentira, 1º de abril, segunda-feira, um solitário camarada resolveu empreender um rápido delivery de cocaína, usando um bar como ponto de encontro e uma casa abandonada como depósito de estoque.

A movimentação chamou a atenção dos policiais da 3ª Companhia, do 29º BPM, e estes detiveram o rapaz e 34 papelotinhos de cocaína, levando o indivíduo e as drogas para a 143ª DP/Itaperuna, delegacia de área neste dia.

Itaperuna- No domingo (31), outro microempresário das drogas, usou um terreno de mato fechado no Bairro Matadouro para esconder mercadoria ilícita e negociar com interessados. Mas tem sempre uma guarnição do 29º BPM de olho no pedaço, e além das drogas, os policiais encontraram munições de calibre 38. Todo o material foi deixado com os devidos registros na 143ª DP, Itaperuna.