Publicado 19/11/2024 06:31 | Atualizado 19/11/2024 06:34

Porciúncula- Presos de modo ilegal em gaiolas três pássaros típicos da fauna do Brasil foram resgatados por membros da da 3ª UPAm-Unidade de Polícia Ambiental, lotados no Parque Estadual do Desengano, mas com atuação em todo o Rio de Janeiro.

Um canário-da- terra ( Sicalis flaveola) e dois coleiros (Sporophila caerulescens) estavam em gaiolas nos galhos de uma árvore na Rua Sílvio Henrique da Cunha, e por meio de denúncia popular, foram encontrados pelos policiais ambientais.

O caso registrado na 139ª DP/Porciúncula, no feriado, sexta-feira (15), continua sem a localização até o momento do responsável pelo cativeiro. As aves serão devolvidas ao ambiente depois de passarem por avaliação veterinária.





