Cannabis Sativa (Ilustração)Arquivo

Publicado 28/10/2024 11:45 | Atualizado 28/10/2024 11:52

Porciúncula- O sábado (26) não foi bom para o movimento econômico do tráfico no Bairro Ilha. Os policiais do 29º BPM estavam de campana há um certo tempo, de olho em uma casa na Rua Jorge Calzolari, usada como loja e depósito de drogas sortidas.

E também início de um cultivo: havia um pé de Cannabis Sativa, a popular maconha, com 34 centímetros de altura, verdejante e viçoso. Além da parte de Botânica improvisada, o local guardava haxixe, maconha, balança, tesouras, um celular, e mais de dois mil reais em grana viva. O responsável pelo ponto, um empreendedor do ramo entorpecente, de 26 anos de idade, foi autuado na 143ª DP/Itaperuna.



NinoBellieny