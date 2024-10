Guilherme Fonseca e cafeicultores da Região Noroeste do estado do Rio de Janeiro - C.A.

Porciúncula- Produtores de café do Noroeste Fluminense estão no Rio Coffee Nation, e conversaram com o recém-eleito prefeito porciunculense Guilherme Fonseca (PSD) na sexta-feira (17), durante a abertura do evento para produtores, especialistas e aficionados da bebida no EXC Home do Jockey Clube no Rio de Janeiro.



A cafeicultura é uma das principais atividades econômicas da região e representa 70% da produção do estado, com destaque para os municípios de Varre-Sai e Porciúncula.



E sobre a atividade o prefeito Guilherme Fonseca disse: "O café produzido no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, é de qualidade comprovada. E por isso estamos aqui reunidos com os principais produtores da nossa região. Em 2021, quando presidi o Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura, encaminhei ao governador um documento denominado Carta da RJ-198, defendendo a urgência das melhorias para a rodovia, agora estou prefeito, e voltarei ao tema".

Segundo Guilherme, investir na infraestrutura das estradas para melhor escoamento do grão, é um dos pontos fundamentais para os produtores.

O Rio Coffe Nation vai até domingo (20) e tem mais de 50 produtores e parceiros envolvidos.

AQUI. Já na terra natal do prefeito, Porciúncula, no montanhoso Distrito de Santa Clara também acontece o 5ª Concurso dos Cafés Especiais, de sexta-feira (17) até este sábado (18). Confira a programação

NinoBellieny com Cláudia Argento