Guilherme ( foto maior) lidera pesquisa, seguido por Cássio, ( acima à direita) e Toshi (abaixo à direita) - Arte Gabriel Menezes

Guilherme ( foto maior) lidera pesquisa, seguido por Cássio, ( acima à direita) e Toshi (abaixo à direita)Arte Gabriel Menezes

Publicado 26/09/2024 07:00

Porciúncula- Sob o número de registro RJ-05206/2024, o Instituto Ágora divulga pesquisa encomendada pelo jornal O Dia para a cidade de Porciúncula. Na intenção de votos estimulada, quando se pergunta em quem o pesquisado votaria para prefeito com os nomes sugeridos, o candidato Guilherme Fonseca (PSD) está com 49%. Cássio Monteiro (Solidariedade) aparece em segundo com 34%, Toshi (Cidadania) em terceiro com 4%.

Na espontânea, com a pergunta em quem a pessoa votaria para prefeito, sem apresentar nenhum nome, Guilherme Fonseca foi lembrado por 43% dos entrevistados. Cássio Monteiro aparece com 29% e Toshi com 1%. Brancos e nulos somam 1% e não sabem ou não responderam 29%.

A pesquisa do Instituto Ágora também verificou a rejeição dos candidatos. Ou seja, quando perguntado em qual nome o eleitor jamais votaria, 23% apontaram Cássio Monteiro. Guilherme Fonseca teve 17% e Toshi 9%. Não souberam ou não quiseram responder somam 52%.

A avaliação da administração do atual prefeito Leonardo Paes Barreto Coutinho (Solidariedade), um ampate dentro da margem de erro da pesquisa, pois 48% aprovam e 43% desaprovam. Não souberam ou não quiseram responder somam 9%.

A pesquisa RJ-05206/2024, o Instituto Ágora, foi realizada no dia 21 de setembro e entrevistou 304 pessoas. A margem de erro é de 5.60% para mais ou para menos.



VEJA OS NÚMEROS



INTENÇÃO DE VOTOS | ESPONTÂNEA

Em outubro haverá eleição para prefeito. Em quem votaria para prefeito se as eleições fossem hoje?

Guilherme Fonseca - 43%

Cássio Monteiro - 29%

Toshi - 1%

Branco ou nulo -1%

NS/NR - 29%



INTENÇÃO DE VOTOS | ESTIMULADA

Considerando os seguintes candidatos, quem você votaria para prefeito?

Guilherme Fonseca - 49%

Cássio Monteiro - 34%

Toshi - 4%

Bran o ou nulo - 2%

NS/NR -11%



REJEIÇÃO

E qual destes candidatos você jamais votaria para prefeito?

Cássio Monteiro - 23%

Guilherme Fonseca -17%

Toshi-9%

NS/NR-52%