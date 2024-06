Guarnição fechada e pronta para a ação - 29

Publicado 12/06/2024 14:45

Porciúncula- Um carro branco em alta velocidade pelas ruas do Bairro Santo Antônio, com três ocupantes, disparos de armas de fogo sendo feitos de dentro do veículo, e populares assustados.

Foi assim a tarde de segunda-feira (10) em Porciúncula, felizmente policiais do 29º BPM interferiram de imediato, chegando à casa onde o carro estacionara, encontrando os três ocupantes, dois homens e uma mulher com um deles admitindo ter disparado contra o seu tio, errado o alvo, e jogado fora a arma.

Em revista, os PMs acharam três cápsulas usadas de 9mm dentro do carro, e no baú de uma motocicleta, um quilo de cocaína.

Dentro de um sacolão mais surpresas: uma pistola 9mm com numeração raspada, um revólver 357 raspado, um revólver 32, 12 munições intactas e outra usada de calibre 357, cinco munições intactas e uma 9mm usada, dois municiadores de pistola de 9mm, balança e embalagens vazias.



Na 139ª DP, um dos elementos foi enquadrado por tráfico e associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio. O segundo também por porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio. E a mulher, por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Os três ficaram disponíveis para a Polícia Civil.

