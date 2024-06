Distrito de Porciúncula fica nas montanhas do Noroeste - .

Publicado 07/06/2024 09:19 | Atualizado 07/06/2024 09:22

Porciúncula- Santa Clara, populoso distrito porciunculense, passou a oferecer atendimento de saúde 24 horas por dia, durante a semana inteira, com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, motorista e atendente em tempo integral.



O funcionamento conta agora com estrutura de pronto socorro, atendendo a todo o tipo de emergência, inclusive intubação se for preciso, para depois transferir a hospitais de referência.



A unidade tem também profissionais especializados, exames como preventivo, eletrocardiograma e ultrassonografia, além de pediatras, cardiologistas, ginecologistas, obstetras, psicólogos, nutricionistas e cirurgiões dentistas, coordenados pela Secretaria de Saúde de Porciúncula.

