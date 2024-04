A Psicologia policial funcionando mais uma vez - Comunicação 29º BPM

A Psicologia policial funcionando mais uma vezComunicação 29º BPM

Publicado 24/04/2024 07:58

Porciúncula- Um traficante de armas e munições, foi detido no Escadão do Heraldo, Bairro Morro do Cristo Rei, por um detalhe denunciador de sempre: ficou agitado quando os policiais da 3ª Companhia do 29º BPM passaram caminhando perto dele.

Foi o suficiente para que os sentidos aguçados dos PMs ligassem na hora, o moço ainda tentou a clássica manobra de fuga, mas faltou pernas. Carregava naquele momento 20 projéteis zerados de Magnum 357 e 40 de revólver 38.

A captura foi regularmente anotada na 143ª DP/Itaperuna, onde o rapaz permanece disponível para a Polícia Civil.



NinoBellieny