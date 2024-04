A moto e ao fundo, os primeiros-socorros às vítimas - Ft- Vanderson Garcia

A moto e ao fundo, os primeiros-socorros às vítimasFt- Vanderson Garcia

Publicado 23/04/2024 07:32

Porciúncula- A RJ-220 foi o palco de um grave acidente na tarde dessa segunda-feira (22), na Zona Rural do município. Dois homens estavam em uma motocicleta Honda Hornet 600 cilindradas, indo de Natividade para Porciúncula, quando na Curva da Matinha, bateram de frente com uma caminhonete Fiat Strada.

Na violência do impacto, a moto partiu-se ao meio, com o motor soltando-se. O motorista do carro não se machucou, mas um dos ocupantes da moto sofreu fratura exposta na perda esquerda e teve de ser levado para o HSJA-Hospistal São José do Avaí, em Itaperuna. O outro foi tratado na Unidade Mista de Saúde porciunculense.

A operação de socorro foi feita pelos bombeiros do Destacamento Militar de Porciúncula com apoio da Polícia Rodoviária Estadual.

NinoBellieny