Publicado 10/09/2024 09:06

Porciúncula-A informação de populares de que drogas estariam escondidas em uma área de vegetação no Bairro Greenville, rendeu uma busca feita pelo pessoal da 3ª Companhia do 29º BPM, do Patamo- Patrulhamento Tático Móvel, no domingo (8).



Ao final da Rua Pedro Alfredo Gualandi nas proximidades do Horto Municipal, os patameiros encontraram 750 gramas de cocaína dividida em porções, pesadas em balança especial, 1.500 pinotes esperando serem preenchidos, fermento em pó para mistura e material para embalagem.

Os donos do material não estavam no local, e a apreensão da droga foi entregue na 139ª DP da cidade.

NinoBellieny