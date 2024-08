Mapa urbano de Porciúncula - .

Publicado 27/08/2024 19:15 | Atualizado 27/08/2024 19:17

Porciúncula- Às 10 horas desta quarta-feira (28), na Rua Deputado Luís Fernando Linhares, nº 213, no Centro, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, inaugura a sede no município, em um imóvel alugado, e adaptado por uma equipe de Engenharia da própria instituição, garantindo um ambiente adequado para os defensores, funcionários e usuários.



O local com 1.85,4 metros quadrados, tem gabinete individual para o defensor, sala de atendimento com sete bancadas de trabalho, sala de mediação, copa, área de serviço, sanitários e recepção.



A acessibilidade é garantida pela área de circulação no imóvel, instalação de balcão adaptado, construção de banheiro para pessoas com deficiência, e barras de apoio.



Novos sistemas de cabeamento, dados e voz, com climatização, e sustentabilidade na iluminação por leds, foram instalados. Como se trata de juízo único, todos os atendimentos do órgão serão feitos na nova sede.

Sobre a inauguração, a defensora pública-geral Patrícia Cardoso, comentou: Temos trabalhado com muito planejamento, dedicação e um olhar diferenciado para o interior do Estado. Tudo para oferecer a melhor entrega a quem mais precisa da Defensoria. Essa sede assegura melhor acesso aos usuários e equipes e, com isso, o cumprimento da nossa missão institucional de garantir direitos básicos e acesso à justiça gratuita para os mais vulneráveis.

