Publicado 17/07/2024 18:01 | Atualizado 17/07/2024 18:10

Porciúncula- No último fim de semana, Cardoso Moreira, Norte Fluminense e Porciúncula, do Noroeste, receberam atrações do 22º Festival Sesc de Inverno, com aproximadamente 10 mil pessoas no Parque de Exposições Tony Nascimento em Cardoso, e na Praça Antônio Amado, em Porci.

Considerado o maior evento cultural multilinguagem do país, nesta edição, o Festival foi ampliado para 24 localidades do estado do Rio de Janeiro – a maior edição de todos os tempos – e vai até o dia 28 de julho, com uma programação gratuita ou a preços populares repleta de música, teatro, dança, literatura, cinema, circo e artes visuais (confira abaixo todas as localidades). O evento é realizado com o apoio das prefeituras locais e dos sindicatos varejistas locais.



Porciúncula



Os artistas Paulinho Moska e Mart’nália movimentaram a Praça Antônio Amado, no Centro de Porciúncula. No sábado (13), Paulinho Moska mostrou porque merece celebrar 30 anos de carreira. E Mart’nália dominou o palco no domingo (14)





Cardoso Moreira



Foram 12 horas de atividades do Festival Sesc de Inverno no Parque de Exposições de Cardoso Moreira. A programação começou na sexta-feira, às 21h, com um show de Xande de Pilares (12).No sábado (13), Fernanda Abreu subiu ao palco logo depois de uma chuva rápida, fertilizando um show dançante e feliz.



Opinião

“Nossa cidade nunca viu isso. Todas as pousadas e restaurantes ficaram lotados, e o comércio em geral teve um excelente movimento. A nossa cidade esteve fantástica por causa do Festival Sesc de Inverno. Um município do interior necessitava desse grande evento e desse grande apoio da Fecomércio RJ”, disse o secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Renda do município, Elias Rocha Gonçalves.



NinoBellieny com informações de Vanderson Garcia e Cillas Jr.