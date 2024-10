A área desmatada - 3ªUPAm

Publicado 08/10/2024 15:25

Porciúncula- Agentes da 3ª UPAm- Unidade de Policiamento Ambiental, sediado no Parque Estadual do Desengano, flagraram um desmatamento ilegal no interior de uma propriedade próximo ao distrito de Santa Clara.



Foi constatado um desmatamento em estágios inicial, médio e avançado de regeneração natural, em uma área de 10.000 metros quadrados sendo uma parte considerada de preservação permanente, por ficar a menos de 30 metros de um curso d’água.

A ação ilegal foi feita com máquina e motosserra. O proprietário do local foi levado até a 139ª DP no Centro de Porciúncula, prestou depoimento e vai responder por crime ambiental.

NnBllny com Vanderson Garcia