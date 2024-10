Guilherme Fonseca (PSD), vice Riandro Petrucci (PP) - PSD

Publicado 10/10/2024 10:02

Porciúncula- O prefeito recém-eleito Guilherme Fonseca (PSD), teve 6.492 votos , 59,27% dos válidos, com uma diferença de 2.241 votos para o segundo colocado. Fonseca é nascido em Porciúncula, tem 41 anos, neto do ex-prefeito Alaor Braz da Fonseca (1977/1983). Bacharel em direito, formado em Arquitetura e Urbanismo, pós-graduado em Gestão Pública e especialista em Engenharia Urbana. O Dia bateu um papo rápido com o novo prefeito.

O Dia- O senhor já compôs a sua equipe de transição, vai ter livre acesso à Prefeitura nos próximos dias?



Guilherme Fonseca- A equipe de transição já está composta sim. O acesso à prefeitura num processo de transição, é amparado pelo legislação. Agora, se teremos acesso, realmente, cabe perguntar ao atual governo. Espero que sim. A eleição já passou e qualquer embaraço nesse momento a prejudicada será a população.



O Dia - Qual vai ser a primeira medida a ser tomada em janeiro de 2025?

GF- Serão várias num único dia, a exemplos de atos que serão assinados, no entanto, posso destacar visitas que farei às unidades de Saúde e de Educação. Quero ver de perto cada detalhe dos ambientes, estruturas e espaços que atendem a nossa população.



O Dia - O que foi mais difícil durante a campanha?

GF-Com a baixa umidade, fui obrigado ficar dois dias afastado.



O Dia - Qual o seu maior projeto para a cidade?

GF-Recuperar e humanizar o sistema municipal de Saúde e Educação, garantindo qualidade de vida, segurança e acessibilidade a todos sem distinção política, partidária ou qualquer outra forma de discriminação.