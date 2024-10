Maior mostra de café da Região Noroeste - .

Publicado 16/10/2024 08:27 | Atualizado 16/10/2024 08:48

Porciúncula- Nos dias 25 e 26 de outubro, o distrito de Santa Clara vai sediar a quinta edição da exposição dos melhores cafés produzidos em Porciúncula. É o maior concurso de cafés especiais da região, com premiação significativa, organizado pelos cafeicultores das montanhas do Noroeste Fluminense. O evento tem como sede o estádio de futebol local, e começa a partir das 16 horas.



A exposição é também uma homenagem aos recém-falecidos produtores de café, José Murucci, Angela Maria Gripe e José Maria Bento.

Confira a programação:

Sexta-feira 25/10/24



17 h - Abertura

18 h - Exposição dos Produtores de Cafés Especiais

Exposição das fotografias dos concursos de fotos dos produtores Cafés Especiais

19 h - Abertura oficial do evento

20 h - Homenagem Póstuma a três cafeicultores

21 h - Indicadores com participação desde da primeira mostra de café feita pela EMATER

22 h - Show voz e violão



Sábado 26/10/24

17 h - Abertura

17:30 h - Cupping com os dez melhores cafés do concurso

19 h - Prova e degustação das amostras de café do concurso

19:30 h - Degustação popular de café nas garrafas e voto popular

21 h Divulgação dos resultados do voto popular

21 h - Divulgação dos finalistas do concurso

22 h - Show musical

PREMIAÇÃO

Categoria via Seca



1 Lugar R$ 5.000,00

2 lugar R$ 4.000,00

3 lugar R$ 3.000,00

4 lugar R$ 1.800,00

5 lugarR$1.200,00

Categoria via úmida



1 Lugar R$ 5.000,00

2 lugar R$ 4.000,00

3 lugar R$ 3.000,00

4 lugar R$ 1.800,00

5 lugarR$1.200,00



NinoBellieny com informações de Rosimere Ferreira