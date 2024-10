. - .

Publicado 19/10/2024 09:00 | Atualizado 19/10/2024 10:40

Porciúncula & Região Noroeste- O Dia do Comerciário na próxima segunda-feira (21) será feriado somente para o setor nas cidades do Noroeste Fluminense: Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai.

Em Itaperuna e Italva, por exemplo, o comércio fica aberto até às 12 horas. Bancos e repartições públicas municipais, estaduais e federais, funcionam normalmente, já os trabalhadores de estabelecimentos que não puderem fechar às portas, ganham uma folga, que pode ser na data do aniversário ou ser somada às férias, como está 12ª Cláusula da Convenção. Em caso de descumprimento, o empregador tem de pagar ao funcionário um dia de salário dobrado.

NinoBellieny com Vanderson Garcia