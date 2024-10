, - ,

Publicado 25/10/2024 09:14 | Atualizado 25/10/2024 09:16

Porciúncula- O Noroeste do estado do Rio, vai ter 18 produtores de cafés especiais na SIC-Semana Internacional do Café de 20 a 22 de novembro, no Expominas em Belo Horizonte-MG.

Palestras, competições, provas do produtor, cursos, workshop pesquisas e degustação orientada acontecerão todos os dias.

Serão 24 representantes fluminenses ao todo, na maior feira do setor na América Latina e a quinta maior do mundo, com um espaço dedicado à inovação, tendências de mercado, conexões de histórias e negócios.

A SIC dá oportunidade aos produtores rurais para conversarem diretamente com compradores nacionais e internacionais. A cafeicultura no Rio de Janeiro tem uma história longa e a produção atual se destaca pela qualidade dos grãos.

São produzidas cerca de 300 mil sacas de café por ano, sendo a região Noroeste a maior produtora, com mais de 70%. Os principais municípios são Varre-Sai, Porciúncula, Natividade e Bom Jesus do Itabapoana.



Santa Clara, distrito porciunculense, se destaca com 37.5% dos melhores cafés do estado. Durante a Rio Coffee Nation, no EXC Home do Jockey Clube na semana passada, o município ficou com o primeiro e terceiro lugar em Melhor Café Torrado para Expresso/2024, respectivamente as empresas Dois Irmãos e Marteline, ambas de Santa Clara.

O prefeito recém-eleito Guilherme Fonseca-PSD que esteve no Rio Coffee, e nesta sexta-feira (25) vai ao Concurso de Cafés Especiais do distrito, tem projetos para aceleração do setor.

NinoBellieny com Cláudia Argento