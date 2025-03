Publicado 25/03/2025 08:11

Porciúncula- A Secretaria Municipal de Saúde monitora os casos de arboviroses desde janeiro de 2025 e informa que a Febre Oropouche teve o maior aumento de registros. Até 12 de março, o município contabilizava 27 casos confirmados, número que quase dobrou em poucos dias, chegando a 52 até 21 de março.



As doenças transmitidas pelo Aedes aegypti também apresentaram crescimento, com 12 casos de dengue e 5 de chikungunya registrados desde o início do ano.



De acordo com Lucas Neves, coordenador de epidemiologia, metade dos casos de Febre Oropouche está concentrada no distrito de Santa Clara, enquanto o restante se distribui nas áreas rurais. O aumento de notificações está associado à maior divulgação de informações e à procura dos serviços de Saúde dentro do prazo adequado.



Transmitida pelo mosquito maruim, a Febre Oropouche ocorre em locais úmidos e quentes, como áreas rurais e quintais. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, cansaço, dores no corpo, manchas na pele, náuseas e vômitos. Recomenda-se que os pacientes procurem atendimento nas Unidades de Saúde entre o terceiro e o quinto dia do início dos sintomas.



A prevenção envolve a manutenção de quintais limpos, eliminação de restos de folhas e frutas, uso de repelente e evitar permanência em locais abertos ao entardecer. A Secretaria de Saúde reforça a necessidade de ações para evitar novos casos e proteger a população.



NinoBellieny com informações de RosimereFerreira