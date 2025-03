Turma pronta para mais um treino funcional - Ascom Porci

Publicado 20/03/2025 19:18

Porciúncula- A energia das aulas de treino funcional está conquistando cada vez mais adeptos no município. Depois do sucesso nas localidades da Quadra do Senac, Clumi, Quadra Ivon Mansur e Praça do Fórum, a Secretaria Municipal de Esporte amplia o alcance levando para as comunidades do Bate Pau, Santo Antônio e Purilândia.



Com quatro instrutores revezando-se para manter o ritmo, as aulas utilizam movimentos naturais como agachar, correr, pular, empurrar e girar, proporcionando um treino completo. Homens e mulheres de diferentes idades estão abraçando a prática, garantindo não apenas mais saúde e mobilidade no presente, mas também preparando-se para um futuro mais ativo e saudável.



Os horários e locais são variados para atender a todos os perfis: na Quadra do Senac, as aulas ocorrem às segundas, quartas e sextas-feiras, às 19h; no Clumi, às terças e quintas, às 9h; na Quadra Ivon Mansur, às segundas e sextas, às 6h; e na Praça do Fórum, às quartas-feiras, às 6h. As comunidades de Bate Pau, Santo Antônio e Purilândia também recebem as aulas às 19h em diferentes dias da semana. Para participar, basta procurar o instrutor no local ou dirigir-se à Secretaria de Esportes, na R. Schuwartz Vieira, 24, no Centro de Porciúncula.

