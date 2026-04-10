Sandra Foligno e Daniela Vasconcelos apresentaram as receitas Carreteiro da Terra Viva e Pérola da Terra Foto Divulgação
Educação municipal tem profissionais da merenda destacadas em concurso
Duas merendeiras de Porciúncula foram aprovadas em evento nacional de melhores receitas da alimentação escolar
Porciúncula – O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em parceria com a Itaipu Binacional e instituições de ensino acaba de selecionar receitas de duas merendeiras da rede municipal de Porciúncula (RJ) para a terceira edição do Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar.
O processo contou com o acompanhamento e apoio da Secretaria Municipal de Educação. As classificadas são Sandra Foligno de Sá Almeida, do Jardim de Infância da Escola Municipal Carolina Oliveira de Almeida; e Daniela Vasconcelos Damiqui, da Creche e Escola Municipal Maria Puddo Murucci.
As duas concorrem, respectivamente, com as receitas Carreteiro da Terra Viva e Pérola da Terra. “O concurso reconhece o protagonismo das merendeiras e merendeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), destacando a importância desses profissionais na oferta de uma alimentação saudável”, comenta a secretaria.
Na divulgação, o governo municipal destaca que as receitas inscritas devem valorizar alimentos da sociobiodiversidade e da agricultura familiar, respeitando os hábitos alimentares locais.: “Ao todo, 55 profissionais serão premiados em todo o país, duas por unidade da Federação. A iniciativa fortalece a troca de saberes entre merendeiras e nutricionistas”.
De acordo ainda com a publicação, também é priorizado o incentivo ao aproveitamento integral dos alimentos, estimulando práticas alimentares mais saudáveis em toda a comunidade escolar, “princípios que já orientam o trabalho realizado nas unidades do município”. A dedicação das profissionais é celebrada.
Daniela diz que ama o seu trabalho: “É onde me realizei como pessoa e profissional. Minha paixão por crianças e cozinha me trouxe até aqui. Eu escolhi minha receita pensando muito na agricultura da nossa região; por isso o nome Pérola da Terra, riqueza que brota de nossas terras tão férteis que é a mandioca. Receita simples totalmente adaptada para escola”.
Porciúncula
Educação municipal tem profissionais da merenda destacadas em concurso
Duas merendeiras de Porciúncula foram aprovadas em evento nacional de melhores receitas da alimentação escolar
Porciúncula
Índice de crianças alfabetizadas sobe 14% no município de Porciúncula
Resultado é apontado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e define estudantes alfabetizados na idade certa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.