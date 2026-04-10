Sandra Foligno e Daniela Vasconcelos apresentaram as receitas Carreteiro da Terra Viva e Pérola da Terra - Foto Divulgação

Sandra Foligno e Daniela Vasconcelos apresentaram as receitas Carreteiro da Terra Viva e Pérola da Terra Foto Divulgação

Publicado 10/04/2026 17:43

Porciúncula – O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em parceria com a Itaipu Binacional e instituições de ensino acaba de selecionar receitas de duas merendeiras da rede municipal de Porciúncula (RJ) para a terceira edição do Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar.

O processo contou com o acompanhamento e apoio da Secretaria Municipal de Educação. As classificadas são Sandra Foligno de Sá Almeida, do Jardim de Infância da Escola Municipal Carolina Oliveira de Almeida; e Daniela Vasconcelos Damiqui, da Creche e Escola Municipal Maria Puddo Murucci.

As duas concorrem, respectivamente, com as receitas Carreteiro da Terra Viva e Pérola da Terra. “O concurso reconhece o protagonismo das merendeiras e merendeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), destacando a importância desses profissionais na oferta de uma alimentação saudável”, comenta a secretaria.

Na divulgação, o governo municipal destaca que as receitas inscritas devem valorizar alimentos da sociobiodiversidade e da agricultura familiar, respeitando os hábitos alimentares locais.: “Ao todo, 55 profissionais serão premiados em todo o país, duas por unidade da Federação. A iniciativa fortalece a troca de saberes entre merendeiras e nutricionistas”.

De acordo ainda com a publicação, também é priorizado o incentivo ao aproveitamento integral dos alimentos, estimulando práticas alimentares mais saudáveis em toda a comunidade escolar, “princípios que já orientam o trabalho realizado nas unidades do município”. A dedicação das profissionais é celebrada.

Daniela diz que ama o seu trabalho: “É onde me realizei como pessoa e profissional. Minha paixão por crianças e cozinha me trouxe até aqui. Eu escolhi minha receita pensando muito na agricultura da nossa região; por isso o nome Pérola da Terra, riqueza que brota de nossas terras tão férteis que é a mandioca. Receita simples totalmente adaptada para escola”.