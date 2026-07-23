A força da produção de cafés na região noroeste é garantida por lavouras pertences a pequenos produtores - Foto Cafeicultor

A força da produção de cafés na região noroeste é garantida por lavouras pertences a pequenos produtores Foto Cafeicultor

Publicado 23/07/2026 19:37 | Atualizado 23/07/2026 19:37

Porciúncula – A força da cafeicultura na região noroeste fluminense foi realçada dia 16 de julho no Rio de Janeiro, durante o lançamento do projeto Café de Origem RJ, promovido pelo Instituto Bazzar. A iniciativa reuniu autoridades, produtores e representantes do setor, com proposta de valorizar a produção estadual e aproximar os consumidores da origem dos grãos.

Um dos municípios de maior destaque foi porciúncula, com dois dos três cafés selecionados para integrar a primeira edição do circuito; as produções são do distrito de Santa Clara, das fazendas São Mamede e Cachoeira. O terceiro café participante é do Sítio Arataca, em Varre-Sai. Todos estarão disponíveis ao consumo em restaurantes de Ipanema (Rio) , neste final de semana.

O local é considerado um dos principais polos gastronômicos da capital fluminense. Com a degustação, o projeto visa promover ações de divulgação da cultura dos cafés especiais e capacitação das equipes dos estabelecimentos participantes. “A presença de Porciúncula no evento reforça o protagonismo do município na produção de cafés especiais”, avalia o prefeito Guilherme Fonseca.

A criação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cafeicultura - a primeira do Brasil dedicada exclusivamente ao fortalecimento da cadeia produtiva do café – é ressaltada por Fonseca como um ponto significativo de fortalecimento do setor. “São desenvolvidas ações de incentivo aos produtores, assistência técnica, promoção da qualidade e valorização da produção local”, resume.

O prefeito pontua que o reconhecimento dos cafés do município é consequência de um trabalho que vem sendo construído ao longo dos últimos anos: "Ver os cafés de Santa Clara sendo reconhecidos em um projeto dessa importância mostra que estamos no caminho certo. Acreditamos na cafeicultura como um dos pilares do desenvolvimento de Porciúncula”.

PRIMEIRO POLO - O projeto Café de Origem RJ foi iniciativa da chef e empresária Cristiana Beltrão, do Instituto Bazzar, com o objetivo de pesquisar, valorizar e promover os ingredientes, produtores e tradições gastronômicas do Estado do Rio de Janeiro. A proposta busca incentivar o consumo de produtos fluminenses e fortalecer a conexão entre o campo e a alta gastronomia.

Principal região produtora de café do Estado do Rio de Janeiro , o noroeste fluminense foi transformado no primeiro polo de cafés especiais do estado , em julho de 2025, pelo Serviço Brasileiro de Apoio à micro e Pequenas Empresas (Sebrae). De acordo com dados da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro Emater-RJ),a região responde por aproximadamente 80% a 82% do volume total de café colhido no estado, que produz cerca de 350 mil sacas anuais.

Maior produtor em território fluminense, Varre-Sai é reconhecido oficialmente por lei como a Capital do Café do Estado, destacando-se em seguida os municípios de Porciúncula e Bom Jesus do Itabapoana. A maioria das lavouras pertence a pequenos produtores de base familiar, com forte atuação de suporte técnico de órgãos como o Sebrae Rio e a Emater-Rio.