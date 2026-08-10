Guilherme Fonseca observa que o município deixou a terceira pior colocação registrada na avaliação anterior, em 2023 - Foto Assessoria/Divulgação

Guilherme Fonseca observa que o município deixou a terceira pior colocação registrada na avaliação anterior, em 2023 Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 10/08/2026 17:21

Porciúncula - "Quando assumimos a prefeitura, Porciúncula ocupava uma das últimas posições do Ideb no estado. Esse resultado demonstra que, com planejamento, valorização dos profissionais e investimento na aprendizagem, é possível transformar a educação pública. Essa conquista pertence a toda a nossa rede municipal de ensino".

Quem afirma é o prefeito Guilherme Fonseca, ao anunciar que o município teve o maior crescimento do estado nos anos iniciais do ensino fundamental, subiu 43 posições no ranking do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), saindo da terceira pior colocação registrada em 2023. Ele atribui ao trabalho desenvolvido pelos profissionais da educação e ao empenho dos estudantes.

O resultado foi divulgado no final da semana pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e repercutido por Fonseca: “Porciúncula registrou o maior avanço da educação entre os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), a rede municipal elevou sua nota de 4,5 para 5,9 — um crescimento de 1,4 ponto, o maior do estado”.

O prefeito ratifica que, com o resultado, o município deixou a terceira pior colocação registrada na avaliação anterior, em 2023, e subiu 43 posições no ranking estadual, passando da 89ª para a 46ª colocação: “A nota também superou a média da rede pública fluminense, que foi de 5,8”.Foseca frisa que nos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano), Porciúncula também avançou.

“A nota passou de 4,9 para 5,3, desempenho que coloca a rede municipal entre as dez melhores do estado nessa etapa de ensino e acima da média da rede pública do Rio de Janeiro, de 4,7. Os resultados correspondem ao ano letivo de 2025, primeiro ano da atual gestão municipal”. O prefeito observa que a aprendizagem impulsionou o crescimento.

“O Ideb combina indicadores de desempenho dos estudantes nas avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e as taxas de aprovação escolar”, assinala enfatizando que nos anos iniciais, o indicador de aprendizagem passou de 4,79 para 5,97. Os estudantes também registraram avanços superiores a 35 pontos em Língua Portuguesa e mais de 28 pontos em Matemática na escala do SAEB”.

MEDIDAS IMPORTANTES - Também nos anos finais, Fonseca diz que o crescimento foi puxado pelo desempenho dos alunos nas avaliações. De acordo com a secretária de Educação, Vívian Dutra, a prova do SAEB foi aplicada em novembro de 2025, após uma série de ações implementadas ao longo do primeiro ano da gestão municipal.

Entre as medidas adotadas Vivian cita a implantação do piso nacional do magistério para os professores da rede municipal; ampliação da formação continuada dos profissionais da educação; oferta de mediadores para todos os estudantes com direito comprovado; e distribuição de material de apoio voltado ao SAEB.

É apontada, ainda, reorganização da lotação de professores e a realização do concurso de remoção para garantir que todas as turmas permanecessem com docentes: “A Secretaria de Educação também reorganizou a rede nas áreas administrativa, financeira e pedagógica, ampliou o acompanhamento das escolas e fortaleceu o diálogo com professores, gestores, estudantes e famílias”.

CAUSAS E EFEITOS - Além das ações pedagógicas, a secretária acentua iniciativas voltadas às condições de aprendizagem dos estudantes: “Entre elas estão o programa Visão para Todos, que transformou a saúde ocular dos alunos em política pública permanente, ações de saúde bucal nas escolas e investimentos na alimentação escolar”.

Já na área da leitura, Vivian pontua que a Biblioteca Municipal Eloy Vieira Lannes foi reconhecida entre as 70 bibliotecas públicas mais bem avaliadas do país em seleção nacional: “O município também promoveu a Feira do Livro, incentivou a produção literária local e realizou atividades de divulgação científica com estudantes. O avanço é consequência de um trabalho iniciado desde o primeiro dia da gestão”.

A secretária lembra que os primeiros indicadores positivos apareceram ainda antes da divulgação do Ideb, com a melhora dos resultados da alfabetização: “O crescimento agora confirmado mostra que o planejamento, a formação dos profissionais e o acompanhamento das escolas produziram resultados concretos para os nossos estudantes".