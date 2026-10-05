Saúde dos animais é assegurada nas propriedades por meio de campanhas gratuitas de vacinação do rebanho bovino - Foto Ascom/Divulgação

Saúde dos animais é assegurada nas propriedades por meio de campanhas gratuitas de vacinação do rebanho bovino Foto Ascom/Divulgação

Publicado 05/10/2026 18:39 | Atualizado 05/10/2026 18:39