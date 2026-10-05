Saúde dos animais é assegurada nas propriedades por meio de campanhas gratuitas de vacinação do rebanho bovino Foto Ascom/Divulgação
Secretaria de Agricultura Familiar, Abastecimento e Pecuária.
A dinamização da cadeia produtiva é desenvolvida pelo governo municipal através de frentes de trabalho focadas no aprimoramento genético e no suporte logístico. No momento, equipes atuam em propriedades da sede e do distrito de Santa Clara, realizando exames de toque e campanhas gratuitas de vacinação do rebanho bovino.
Segundo a secretaria, o acompanhamento técnico visa assegurar a saúde dos animais e elevar os índices de produtividade por matriz leiteira. Além da assistência veterinária, o município executa o programa estrutural "Hora do Produtor", instituído por lei.
“A iniciativa disponibiliza maquinário agrícola em regime de rodízio gratuito para a preparação do solo, limpeza de tanques, armazenamento de água e apoio no transporte de insumos”, informa a pasta, acentuando que a infraestrutura no campo garante que o produtor tenha condições técnicas para manter as pastagens e o manejo adequado do gado, mesmo nos períodos de estiagem.
Sistema de rodízio
Ainda de acordo com a secretaria, o reflexo econômico e social dessa rede de apoio se manifesta de forma direta na comercialização local: “O excedente e os derivados produzidos nas pequenas propriedades, como queijos e o próprio leite, abastecem semanalmente a Feira Municipal Pedro Gregório do Nascimento, no centro da cidade.”
O arranjo fortalece a geração de renda nas comunidades rurais, retém a movimentação financeira dentro do próprio município e garante a segurança alimentar na região. O agendamento de maquinários do programa Hora do Produtor para pequenos agricultores funciona por meio de um sistema de rodízio.
O atendimento é feito com base em critérios técnicos, exigindo o cadastro prévio do produtor e a assinatura de um Termo de Responsabilidade para liberar o uso dos equipamentos. Para solicitar o serviço presencialmente, o interessado deve comparecer à sede da secretaria, localizada no Horto Florestal Ambiental (Rua Monsenhor Lamar Barreto Calzolari, nº 190, bairro Santo Antônio).
Outra opção é o contato via e-mail, encaminhando dúvidas ou manifestações de interesse para agricultura@porciuncula.rj.gov.br. O telefone para contato é (22) 3842-1221. As horas de máquina — como trator e retroescavadeira, além de picadeiras portáteis — são distribuídas para apoiar o trabalhador "dentro da porteira".
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