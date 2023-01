Cirac apresenta balanço de adoções realizadas no ano - Fabiano Sabino

Publicado 04/01/2023 19:00 | Atualizado 04/01/2023 19:36

O Centro Integrado de Recolhimento, Assitência e Controle de Animais de Porto Real (Cirac) divulgou um balanço do número de adoções realizados em 2022. Entre cães e gatos de diversas idades e tamanhos, 145 encontraram um novo lar.

Segundo a prefeitura, esse número foi alcançado através das diversas ações realizadas durante o ano, como as feiras de adoção animal e as campanhas on-line, através das redes sociais e do site oficial.

De acordo com a coordenadora da Vigilância Sanitária Cássia Pitasse, para adotar, o morador deve entrar no site da prefeitura e conferir as fotos e chips dos animais disponíveis. "Os interessados também podem fazer uma visita ao Cirac, para encontrar um companheiro de quatro patas para alegrar a vida", concluiu Cássia.