Publicado 22/02/2023 13:00 | Atualizado 22/02/2023 15:59

Depois de um temporal no dia anterior, a chuva voltou a causar transtornos na cidade de Porto Real na noite de terça-feira (21). Diversas ruas e casas ficaram alagadas no Centro e nos bairros Freitas Soares, São José e Fátima. Apesar do susto, não há desabrigados ou desalojados.

Também foram registradas várias quedas de árvores em diversos bairros, sendo três no Jardim das Acácias. A rua chegou a ficar interditada, mas foi já liberada.