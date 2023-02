Falta de água é alvo de reclamações em Porto Real - Divulgação

Falta de água é alvo de reclamações em Porto RealDivulgação

Publicado 23/02/2023 13:00 | Atualizado 23/02/2023 18:00

Desde a última terça-feira (21), por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade de Porto Real, os moradores da cidade, principalmente dos bairros atendidos pela Estação de Tratamento de Água (ETA) do Freitas Soares, estão sofrendo com a falta de água. Nas redes sociais, as reclamações são constantes.

Segundo a prefeitura, depois dos danos causados na ETA, um banco de areia se formou no Rio Paraíba do Sul, próximo à bomba de captação, comprometendo o abastecimento. Profissionais do Departamento de Saneamento Urbano (DSU) realizam uma manutenção da área de captação de água. Além disso, a passarela que auxilia no processo precisará ser refeita.

Para auxiliar os moradores, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos disponibilizou um caminhão-pipa que pode ser solicitado pelo número (24) 3353-1603. Apesar disso, a demora no retorno do abastecimento e também no atendimento das demandas são alvos de reclamações nas redes sociais da prefeitura.

Segundo a população, a falta de água vem prejudicando tarefas básicas como tomar banho para ir estudar ou trabalhar e lavar louças, além de comerciantes e autônomos que precisam da água. Em nota, a prefeitura pediu desculpas pelo transtorno e disse que está trabalhando para normalizar o serviço nos locais afetados.