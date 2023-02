Inea visita Porto Real para avaliação de dragagem no Rio Paraíba do Sul - Fabiano Sabino

Publicado 24/02/2023 16:00 | Atualizado 24/02/2023 16:55

Representantes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) estiveram em Porto Real, nesta sexta-feira (24), para uma avaliação na captação de água do Rio Paraíba do Sul, que faz o abastecimento da Estação de Tratamento de Água (ETA) do bairro Freitas Soares. O objetivo foi analisar o local para a implantação de um serviço de dragagem.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Mauro Ettore, a obra vai facilitar a captação de água na estação, além de melhorar as condições dos afluentes. "Com a alta do rio nos períodos chuvosos é formado um banco de areia próximo à estação. Através da dragagem podemos remover esse material e contribuir para ampliar o abastecimento", explicou.