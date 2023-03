Porto Real abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação - Reprodução internet

Publicado 02/03/2023 19:00 | Atualizado 02/03/2023 19:02

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de Assistente de Logística e Assistente de Controle de Qualidade em Porto Real. Podem se candidatar pessoas com 18 anos ou mais e que tenham concluído o 7º ano do Ensino Fundamental.

Os interessados devem se cadastrar até o dia 3 de março na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, na Rua Estevam Domingos Pederassi, 164, Centro, das 8h30 às 16h30. Na hora da inscrição, o morador deve apresentar cópia dos seguintes documentos: RG e CPF; comprovantes de residência e escolaridade.

Os cursos serão ministrados no CIEP 487, no bairro Freitas Soares, de segunda a sexta-feira, a partir das 18h. As aulas começam no dia 6 de março. Para mais informações basta ligar para o número (24) 3353-4042 ou procurar a sede da secretaria.