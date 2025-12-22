O município de Porto Real destinou 27,23% das receitas oriundas de impostos e transferências constitucionais à área da educação, superando o limite mínimo constitucional de 25%Foto: Divulgação
TCE-RJ emite parecer favorável às contas de 2024 da gestão Serfiotis
De acordo com o relatório, o município de Porto Real destinou 27,23% das receitas oriundas de impostos e transferências constitucionais à área da educação, superando o limite mínimo constitucional de 25%
Município e CMDCA apresentam Plano de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes
Essa política visa prevenir e proteger crianças e adolescentes de situações de violência sexual
Mais de 270 alunos de Porto Real participaram da formatura do Proerd em 2025
Programa é voltado aos alunos do 5º Ano e aborda a prevenção às drogas e à violência
Município realiza último encontro do ano do Núcleo da Educação Infantil
Durante a reunião, os participantes analisaram a Proposta Pedagógica, incluindo a BNCC Computação e o PNEERQ (Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola)
Agricultura distribuiu quase 30 mil mudas em Porto Real este ano
Foram quase 600 moradores atendidos de maio a novembro
Município adquire nova van para Secretaria de Assistência Social
Veículo tem como objetivo auxiliar o transporte de pessoas com deficiência para utilização dos serviços ofertados
