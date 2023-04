Detran - Divulgação

Publicado 21/09/2022 19:08 | Atualizado 21/02/2023 20:44

O novo posto de identificação civil do Detran entrou em atividade em Quatis. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 13h às 15h30, na Rua Professor Pessoa de Barros, 62, no Centro.

No local, os moradores podem tirar a primeira e segunda via dos documentos. Para isso, é preciso levar as cópias e originais da certidão de nascimento ou casamento e comprovante de residência. Se for menor de 12 anos, também deve apresentar o documento do responsável.

Para ser atendido não é preciso de agendamento. O prazo de entrega da identidade vai de 7 a 15 dias úteis.