Confira a programação de carnaval em Quatis - Reprodução internet

Publicado 14/02/2023 19:00 | Atualizado 14/02/2023 19:00

Depois de três anos, o carnaval está de volta em Quatis. Serão cinco dias de muita folia na Avenida Nossa Senhora do Rosário, no Centro, com shows, diversas atrações e matinês a criançada! A festa acontece de sexta (17) a terça-feira (21).

Confira a programação:

Sexta-feira (17/02)

21h - Abertura Charanga da Alegria

22h - DJ Vinny Alves

23h - Banda TNK

01h30 - DJ Vinny Alves

3h - Encerramento

Sábado (18/02)

16h - Matinê para crianças

21h - Charanga da Alegria

22h - DJ Vinny Alves

23h - Aline Costa e Banda

01h30 - DJ Vinny Alves

3h - Encerramento

Domingo (19/02)

21h - DJ Vinny Alves

22h - Banda Filhos da Guanabara

00h30 - DJ Vinny Alves

03h - Encerramento

Segunda-feira (20/02)

21h - DJ Vinny Alves

22h - Banda Filhos da Guanabara

00h30 - DJ Vinny Alves

03h - Encerramento

Terça-feira (21/02)

16h - Matinê para crianças

21h - Charanga da Alegria

22h - DJ Vinny Alves

23h - Baile da Mari

01h30 - DJ Vinny Alves

03h - Encerramento

Além dos eventos no Centro, também serão realizadas ações nos distritos de Falcão, no domingo (19), e em São Joaquim, na segunda-feira (20). Nos dois dias, a folia começa às 17h com matinê, show da Charanga da Alegria às 19h e encerramento às 22h.