Publicado 20/01/2023 09:00 | Atualizado 20/01/2023 17:13

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Quatis abriu até o dia 20 de janeiro as inscrições para a primeira Corrida Solidária da Saúde Mental, em alusão à campanha Janeiro Branco. Os interessados devem se inscrever no link . A competição acontece no dia 29 de janeiro às 8 horas. A concentração dos participantes será às 7 horas na Praça Doutor Teixeira Brandão, no Centro.

Os participantes poderão escolher entre uma corrida de até 7 km e uma caminhada de 3,5 km. Segundo o Departamento de Saúde Mental da SMS, o Janeiro Branco é uma campanha de conscientização a respeito da saúde mental e o objetivo da iniciativa é ajudar na prevenção e no tratamento de transtornos mentais.

As primeiras 200 inscrições receberão medalhas no dia do evento. Além disso, os 150 primeiros inscritos vão receber camisas personalizadas, que poderão ser retiradas no dia 27 de janeiro, no horário das 8h às 17 horas, no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Quatis, na Rua José Souto, n° 155, no bairro Bondarowsky. No local, a equipe estará coletando doações de 1kg de alimento não perecível.