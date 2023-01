Publicado 12/01/2023 19:47 | Atualizado 12/01/2023 19:47

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Urbano e Rural de Quatis abriu as inscrições para o cadastramento ao transporte gratuito do Programa Geração do Amanhã. O benefício atende estudantes que residem há mais de 2 anos no município e que estão matriculados em cursos técnicos, profissionalizantes e universitários em municípios vizinhos.

As inscrições acontecem na sede da Secretaria, no térreo do Centro Administrativo. O período de inscrições vai até o dia 31 de março de 2023. Para se cadastrar, os estudantes devem levar os seguintes documentos: ficha de inscrição; cópia de documento de identificação oficial com foto e do CPF do candidato; duas fotos 3x4; cópia dos seis últimos comprovantes de renda dos membros da família; e caso possua filho(a) menor de 18 anos, a cópia de certidão de nascimento.

Quem não estiver exercendo atividade remunerada deve apresentar cópia da carteira de trabalho, das páginas de identificação e último emprego, e página em branco; em caso de os beneficiários serem pessoas com deficiência, deve-se apresentar um laudo ou atestado médico, indicando o CID; Também é preciso apresentar: comprovante de matrícula no curso declarado, comprovada através de atestado do estabelecimento de ensino ou boleto bancário, devidamente quitado, ou outro documento que o substitua; calendário escolar referente à instituição de ensino do matriculado; quadro de horários da instituição de ensino, contendo: curso, série, turma, turno, horário e duração total do curso.

Os moradores devem levar ainda: cópia de comprovante de residência atualizado; em caso de residir em imóvel alugado, deve-se apresentar cópia do contrato ou recibo mensal de pagamento; declaração firmada pelo estudante acerca da veracidade das informações prestadas, com sua ciência sobre as penalidades criminais em caso de falsidade; comprovante do PROUNI ou financiamento do FIES, caso houver; comprovante de que é integrante do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), caso seja.