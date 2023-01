Para evitar novo desabastecimento, Prefeitura de Quatis monta rodízio de distribuição de água - Reprodução internet

Para evitar novo desabastecimento, Prefeitura de Quatis monta rodízio de distribuição de água Reprodução internet

Publicado 17/01/2023 15:00 | Atualizado 17/01/2023 18:09

Por conta do aumento significativo do consumo de água nos últimos dias, o que acarretou na falta d'água em algumas localidades, a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Quatis montou um sistema de rodízio do abastecimento na Estação de Tratamento de Água (ETA).

As localidades serão atendidas em determinados horários de acordo com o cronograma abaixo:



Bairros: Centro, Mirandópolis, Jardim Polastri, Pilotos e Barrinha

Horário: Das 06h às 15h



Bairro: Bondarovsky

Horário: Das 18h às 10h



Bairros e Loteamentos: São Benedito, Jardim Independência, Santa Bárbara, Santo Antônio, Nossa Senhora do Rosário, Alto Paraíso, Boa Vista e Água Espalhada e os loteamentos Céu Azul e São José.

Horário: Abastecimento contínuo, porém com vazão reduzida entre 6h e 18h



No comunicado à população, a prefeitura pediu que os moradores evitem o despedício de água. Afirmou que entende que, devido às altas temperaturas, o consumo aumente, mas que a utilização deve ser feita de forma consciente. Caso haja necessidade, os moradores podem acionar o caminhão-pipa pelo número (24) 99253-0376.