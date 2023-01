Fred Nicácio, do BBB 23, indica livro de escritora quatiense - Reprodução Globo

Fred Nicácio, do BBB 23, indica livro de escritora quatienseReprodução Globo

Publicado 23/01/2023 16:53 | Atualizado 23/01/2023 18:45

Durante uma conversa no Big Brother Brasil (BBB 23), da Globo, o participante Fred Nicácio indicou o livro da escritora de Quatis, Luciene Nascimento. A citação aconteceu durante um bate-papo com as colegas de confinamento Marvvila e Sarah Aline no quarto Oceano. "Tudo nela é de se amar - A pele que habito e outros poemas sobre a jornada da mulher negra”, da Editora Sextante, foi lançado em 2021.

Enquanto conversavam, Fred, que é médico, e viralizou ao fazer um atendimento em Libras para um casal com deficiência auditiva, falou sua experiência de leitura. "É um livro que eu quero que vocês leiam quando saírem daqui. Chama "Tudo nela é de se amar", da Luciene Nascimento. Preta, você vai chorar", ressaltou.

Ainda durante o descanso do Castigo do Monstro, no qual dividia com a maquiadora Marília, ele detalhou sobre a temática da publicação. "É um livro de poemas de uma mulher preta do interior do estado do Rio de Janeiro. Ela faz poemas baseados em mulheres pretas. Ela vê histórias, vê mulheres pretas nas ruas e tem uma inspiração, conta um pouco daquele momento e logo depois já vem um poema".

Nas redes sociais, Luciene Nascimento comemorou a citação do participante no reality show mais famoso do Brasil. "O que me chama atenção em sua fala é a certeza de que as mulheres a quem ele recomenda vão amar e se emocionar, porque em semelhante medida, mesmo ele sendo homem, sentiu profundamente as palavras que escolhi dizer ali".

Ela ainda destacou a alegria de ver o seu trabalho sendo valorizado. "Meu querido editor, Pascoal Soto, havia dito no início da trajetória deste livro que a mais valiosa maneira de essa escrita chegar à outras pessoas era através do depoimento sincero delas. Tenho a felicidade de ver meu trabalho sendo apreciado por pessoas cuja voz chega a lugares que sozinha talvez eu não chegasse. É muito bonito caminhar assim", agradeceu.

SOBRE O LIVRO

Dividido em duas partes: 'De dentro' e 'Pra fora', o livro descreve as experiências de Luciene, que mesmo morando numa cidade do interior, aponta para problemas e situações que podem e são vividas por toda mulher brasileira. O livro ainda traz uma abordagem do racismo no Brasil. Segundo a autora, é preciso conhecer o problema e sua escrita é uma forma de tentar colocar luz sobre os sintomas para começar uma mudança estrutural. Antes do lançamento, em abril de 2021, o jornal O Dia entrevistou Luciene. Leia Dividido em duas partes: 'De dentro' e 'Pra fora', o livro descreve as experiências de Luciene, que mesmo morando numa cidade do interior, aponta para problemas e situações que podem e são vividas por toda mulher brasileira. O livro ainda traz uma abordagem do racismo no Brasil. Segundo a autora, é preciso conhecer o problema e sua escrita é uma forma de tentar colocar luz sobre os sintomas para começar uma mudança estrutural. Antes do lançamento, em abril de 2021, o jornal O Dia entrevistou Luciene. Leia aqui a reportagem completa.