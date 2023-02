Chuva em Quatis - Divulgação

Chuva em QuatisDivulgação

Publicado 21/02/2023 16:00 | Atualizado 21/02/2023 20:32

Um temporal de 72 milímetros em seis horas causou transtornos na noite de segunda-feira (20) em Quatis. Foram registrados pontos de alagamento em diversos bairros.

Segundo a Defesa Civil, oito residências foram invadidas pela água da chuva e 11 barreiras caíram. Não há desabrigados ou desalojados.

A prefeitura de Quatis informou que a Defesa Civil está atuando nos locais afetados com apoio das secretarias de Ordem Urbana, Infraestrutura, Assistência Social e Desenvolvimento Econômico e Rural.

Em caso de emergência, os moradores podem ligar para o número da Defesa Civil: (24) 3353-2918 – Ramal 1039 ou para o plantão da Guarda Civil Municipal: (24) 99826-1867.

CAMPANHA

Para ajudar as famílias prejudicadas pelos transtornos a prefeitura montou uma campanha de arrecadação. O recolhimento acontece nesta terça-feira (21), a partir das 21h, no Posto de Coleta, na Rua Nossa Senhora do Rosário, no Centro.

Podem ser doados os seguintes itens:

- Colchões

- Água

- Roupas

- Alimentos não perecíveis

- Material de limpeza

- Material de higiene pessoal