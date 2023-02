Quatis tem tráfego alterado por conta do carnaval - Divulgação

Quatis tem tráfego alterado por conta do carnavalDivulgação

Publicado 15/02/2023 16:47

Por conta das festividades do Carnaval , a Prefeitura de Quatis alterou o tráfego de veículos no Centro do município. Segundo o Decreto nº 3.177, entre os dias 14 e 22 as seguintes vias ficarão fechadas: Rua Nossa Senhora do Rosário, Rua Coronel João Tibúrcio, Rua Coronel José Leite e Rua Prof. Pessoa de Barros.

Até as 18 horas, as ruas Coronel José Leite, Prof. Pessoa de Barros e Rua Nossa Senhora do Rosário estarão livres para o trânsito de veículos e rotas de ônibus. Será permitido o tráfego de veículos de pequeno porte apenas para moradores dos trechos.

Os ônibus utilizarão o trajeto normal até as 18 horas, passando pela Rua Nossa Senhora do Rosário e virando na Rua Coronel José Leite. Após este horário, a rota de ônibus passará a ser pela Rua Dona Cirene, em direção à Biquinha, em seguida na Rua Delfim Fróes sentido Rua Coronel José Leite.