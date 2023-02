Publicado 26/02/2023 00:06

A Polícia Civil de Piraí encontrou, no sábado (25), uma ossada humana em uma área de mata na RJ-143, no distrito de São Joaquim, em Quatis. A suspeita é que o material seja de Júlia Hemanuelly de Faria Costa, de 15 anos, desaparecida há 12 dias em Piraí.

Segundo a Polícia Civil, os agentes foram até a localidade após denúncias de que os ossos poderiam ser da adolescente. Os restos mortais foram levados para o Instituto Médico Legal (IML), de Três Poços, em Volta Redonda. Ainda não se sabe quando o exame que indicará a identidade do corpo ficará pronto.

PADRASTO PRESO

O padrasto da adolescente foi preso na segunda-feira (20) por suspeita de envolvimento no desaparecimento dela. Ele nega envolvimento no caso. De acordo com a Polícia Civil, a mãe da adolescente afirmou que a filha e o marido não se davam bem e que ele a culpava pelo mau andamento do casamento.

Câmeras de segurança flagraram o homem entrando com o carro de marcha ré na garagem de casa duas horas depois de sair para trabalhar com a esposa. Meia hora depois, ele saiu com o veículo. Vizinhos contaram à Polícia Civil que viram ele colocando "algo volumoso e enrolado em um lençol no banco traseiro do carro".

No veículo e no sofá da residência, os peritos encontraram marcas de sangue. O material foi coletado e está sendo analisado. O homem foi preso em casa, no distrito de Arrozal, em Piraí, após a Justiça expedir um mandado de prisão temporária por homicídio qualificado. Ele está preso na Cadeia Pública de Volta Redonda.